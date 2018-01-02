النزاهة النيابية::350 مليار دولار حجم تهريب الأموال من خلال نافذة البنك المركزي!

النزاهة النيابية::350 مليار دولار حجم تهريب الأموال من خلال نافذة البنك المركزي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن خسارة العراق اكثر من 350 مليار دولار من خلال تهريب العملة ومزاد اللبنك المركزي والعقود المتلكئة والمشاريع الوهمية ، فيما اشارت الى امكانية استثمار الاموال المحتجزة في الخارج لسداد الديون وتجاوز الازمة الاقتصادية.وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان في تصريح  صحفي له اليوم، “توجد اموال طائلة خرجت من العراق البعض منها مشخص ومحتجز في البنوك الدولية وهي العلاج الحقيقي للازمة المالية التي تمر بها البلاد وتكفي لسداد ديون البنك الدولي التي تجاوزت الـ120 مليار دولار”.واضاف ان “العراق خسر اكثر من 350 مليار دولار منذ عام 2003 والى الان ، ذهبت من خلال تهريب العملة ومزاد اللبنك المركزي والعقود المتلكئة والمشاريع الوهمية”، لافتا الى ان “الواردات المالية الى العراق منذ سقوط النظام البائد تجاوزت الـ1000 مليار دولار وتم صرف قرابة 500 مليار للموازنات التشغيلة والبقية الى الموازنة الاستثمارية الوهمية وصاحبة الفساد الاعظم”.يشار الى ان تقارير غربية قد صدرت الاسبوع الحالي ,اعلنت ان العراق قد خسر اكثر من 250 مليار دولار منذ عام 2003 والى الان نتيجة الفساد الاداري والمالي.

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