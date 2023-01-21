النزاهة النيابية:(400) مليار دينار قيمة الفساد في السلة الغذائية

النزاهة النيابية:(400) مليار دينار قيمة الفساد في السلة الغذائية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابيَّة، السبت، عن رصد هدر بالمال العام في صفقة تجهيز المواطنين بمادة الطحين، فضلاً عن وجود شبهات فساد بحدود 400 مليار دينار في تجهيز السلة الغذائية.وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي، إنه “سبق أن تمت مفاتحة وزارة المالية عن طريق لجنة النزاهة وتم الجواب أنَّ وزارة المالية قامت بتجهيز وزارة التجارة بمبالغ لشراء الحنطة المستوردة والتخزين الستراتيجي بقيمة واحد ترليون و549 ملياراً و740 مليون دينار (قرابة مليار دولار أميركي) لمدة ستة أشهر من شهر حزيران 2022 إلى نهاية السنة”.وأضاف السلامي، أن “هناك شبهات فساد وهدر المال العام، لأنَّ مادة الطحين توزع الآن بين شهر وآخر أو كل 3 أشهر، وبالتالي هناك شبهات فساد في الأمر”، مبيناً أنَّ “الموضوع تمت إحالته إلى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومحاكم تحقيق النزاهة كون الموضوع يتعلق بهدر المال العام”. وتابع أنَّ “عملية الفساد مستمرة في وزارة التجارة”، مبيناً أنَّ “قيمة الفساد قرابة 400 مليار دينار في السلة الغذائية وليس مادة الطحين فقط”، مؤكداً أنَّ “لجنة النزاهة متابعة لقوت الشعب ولن تقف متفرجة على هدر هذه الأموال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *