النزاهة النيابية:460 قضية فساد في النجف معطلة بفعل سياسي وحكومة البارزاني ما زالت تصدر النفط إلى إسرائيل

النزاهة النيابية:460 قضية فساد في النجف معطلة بفعل سياسي وحكومة البارزاني ما زالت تصدر النفط إلى إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، حكومة بغداد لإنهاء ازمة تهريب النفط عبر إقليم كردستان، مبينة ان460 قضية فساد في النجف معطلة منها في المطار والمقبرة النموذجية. وقال السلامي في حوار متلفز ، ان ” 460 قضية فساد في النجف معطلة منها في المطار والمقبرة النموذجية وان الاستثمار في المقبرة بالنجف مخالف للقانون”. وأضاف ان “مطار النجف مسيطر عليه من قبل عصابات الجريمة المنظمة والفساد في المطار يقدر بالمليارات وقد أرسلنا كتابا الى رئيس الوزراء بشأن الفساد “.وتابع ان ” وزارة النفط السابقة كانت تبيع المشتقات بسعر رخيص الى الاردن ومصر ولبنان في وقت مازالت حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط إلى إسرائيل وعلى بغداد ايقافها”.

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