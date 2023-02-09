النزاهة النيابية:460 قضية فساد في النجف معطلة بفعل سياسي وحكومة البارزاني ما زالت تصدر النفط إلى إسرائيل

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السعودية تعلن عن إضافة 10000 مقعد لحصة العراق من الحجيج
الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية يكذبون على الشعب..الدولار 146000دينار بدلا من 132ألف!
النزاهة تعلن عن إلقاء القبض على (حمدية الجاف)مديرة المصرف العراقي للتجارة بجريمة السرقة
السوداني وبن زايد يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
تحالف الفتح: مصارفنا ترفض العمل بالمنصة الإلكترونية في التحويلات الخارجية!!
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- اقتصادية
السعودية تعلن عن إضافة 10000 مقعد لحصة العراق من الحجيج
الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية يكذبون على الشعب..الدولار 146000دينار بدلا من 132ألف!
النزاهة تعلن عن إلقاء القبض على (حمدية الجاف)مديرة المصرف العراقي للتجارة بجريمة السرقة
السوداني وبن زايد يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
تحالف الفتح: مصارفنا ترفض العمل بالمنصة الإلكترونية في التحويلات الخارجية!!
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- رياضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام إيران وتايلند
تقرير صحفي: فريق النصر السعودي قدم عرضاً للاعب بوسكيتس بقيمة 18 مليون يورو
منتخب الشباب العراقي يواصل تدريباته في بغداد
جوارديولا:اللاعب هالاند له قدرة على تطوير نفسه
تألق العراق في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- صورة وتعليق
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
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- اذاعة INN