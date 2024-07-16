النزاهة النيابية:(56) مليون دولار قيمة فساد وزارة الصحة في محافظة المثنى

النزاهة النيابية:(56) مليون دولار قيمة فساد وزارة الصحة في محافظة المثنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النزاهة النيابية، من شمول مدانين بهدر أكثر من 7 مليارات دينار بالعفو العام، فيما أشار إلى أن فساد صفقات أقنعة “السيباب” تصل قيمته إلى 56 مليون دولار.وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان،في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل أشخاصا تسببوا بهدر أكثر من 7 مليارات دينار”، متهماً في الوقت ذاته وزراء الصحة المتعاقبين، بأنهم “يدافعون عن حرامية الصحة مثل أولادهم”، على حد تعبيره”. وأضاف خشان أن “صحة المثنى استوردت أجهزة شبيهة بالسبلت بسعر 22 مليون دينار”، مبيناً أن “أجهزة تنقية الهواء في مستشفيات المثنى تحولت إلى مسطبات”.وتابع خشان أن “فساد صفقات أقنعة السيباب تصل قيمته إلى 56 مليون دولار”.

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