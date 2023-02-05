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المالية النيابية:تأخر إرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان بسبب سعر صرف الدولار
النزاهة تؤكد على متابعة تضخم أموال المسؤولين
والله هواية ..وزارة التخطيط:(7) ملايين دينار متوسط دخل الفرد العراقي
النفط النيابية:حل الخلاف بين بغداد وأربيل بإقرار قانون النفط والغاز
علاوي:واشنطن تبتز حكومة السوداني بأزمة الدولار
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
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