النزاهة تبحث مع سارق المال العام كيفية استرداد المال الحرام

النزاهة تبحث مع سارق المال العام كيفية استرداد المال الحرام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون جهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة.وقال الحكيم في بيان، “تباحثنا خلال لقائنا اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، في تطورات ملف النزاهة وجهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة العراقية”، مشددا على “عدم التهاون في استعادة المال العام المسروق وفي ذات الوقت يجب أن لا يكون الخوف من الفساد معرقلا للمشاريع وخطط التنمية”.وأشار إلى “أهمية الأتمتة في إدارة ملف الأموال، وضرورة تحديث البرامج والخطط بما يتناسب مع متطلبات المرحلة”، داعيا “لمتابعة الاموال المسروقة خارج البلاد واستعادتها”.ودعا ” لتحديث وتوحيد القوانين وتشريع الممكن منها لمكافحة الفساد، وأهمية الشفافية العالية في ملف المكافحة وأن لا يكون ملفا يمكن استغلاله لمآرب سياسية”.يذكر أن الطباطبائي من أكبر حيتان الفساد في العراق بعد 2003.

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