النزاهة “تتحرى” عن ( 30) ملياديراً من ” الرموز” الذين جاءت ثرواتهم من سرقة المال العام

النزاهة “تتحرى” عن ( 30) ملياديراً من ” الرموز” الذين جاءت ثرواتهم من سرقة المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ حول ثروة 30 مليارديراً سياسيا . وقال المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، بحسب بيان للهيئة، إن دائرته “خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق علي عبد الأمير علاوي، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)”.وظهر وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة جراء سرقة المال العام ، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض .

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