النزاهة تحذر من تجاوز سقوف إنفاق الحملات الانتخابيَّة

النزاهة تحذر من تجاوز سقوف إنفاق الحملات الانتخابيَّة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت هيئة النزاهة في بيان ،الأربعاء، أن “رئيسها شدّد خلال لقائه ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، على ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف“.وقال اللامي بحسب البيان، إنَّ “القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق”، مُحذّراً من “تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين“.ودعا المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين، إلى “التعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك“.ولفت، إلى “حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة”، منبهاً إلى “الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية.ودعا، إلى “مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها، مُشدّداً على أنَّ الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع”، مشيراً إلى أنَّ “القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء“.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *