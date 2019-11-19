النزاهة تصدر أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، (19 تشرين الثاني، 2019) صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط.

وذكرت الهيأة، في بيان موجز، أنها أصدرت “أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.