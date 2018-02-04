النزاهة تطالب بمنع المشمولين بجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات

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نائب كردي يكشف عن البنك الذي تودع به العائلة البرزانية أموال واردات النفط والمنافذ
النزاهة تطالب بمنع المشمولين بجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات
ميموت:أكثر من 7 مليارات دولار قيمة القروض العراقية لعامي 2017 و2018 من البنك والصندوق الدوليين
جعفر:واشنطن تسعى حالياً لإنشاء قاعدة في كردستان بدون علم الحكومة الاتحادية
مفوضية الانتخابات:60 حزباً لم يشارك في التحالفات
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ميموت:أكثر من 7 مليارات دولار قيمة القروض العراقية لعامي 2017 و2018 من البنك والصندوق الدوليين
زراعة كردستان:المباشرة بتدقيق قوائم رواتب الوزارة
اتفاقا مصريا سعوديا للاستثمار في العراق
المالية النيابية:تحالف القوى وافق على تمرير موازنة 2018
صحيفة:(9)دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين
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