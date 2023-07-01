النزاهة تطالب زعماء الأحزاب بالإفصاح عن ذممهم المالية

النزاهة تطالب زعماء الأحزاب بالإفصاح عن ذممهم المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، مفاتحة الجهات المُختصَّة من أجل تزويدها بأسماء المشمولين بواجب الإفصاح عن الذمة الماليَّة لرؤسـاء ومؤسّسي الأحــزاب السياسيَّة والمنظمات المجتمعية.وأكدت دائرة الوقاية بالهيئة، في بيان، أنها “فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويدالهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة بعدها الجهة المعنية، بمتابعة منح إجازة التأسيسللأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم”، مُشدِّدة على “إشعار المُكلّفين لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة”.وأشارت إلى أنَّ “استجـابة رؤساء الأحزاب وأعـضاء الهيئات المُـؤسّسة للأحزاب مُتـدنّية جداً، مقـارنة ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة الكشف”.وتابعت الدائرة، أنها “تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملءاستمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات”، مُشيرةً إلى “طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها”.وشددت على “أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاسـتـجـابة لواجب الإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة”.ولفتت، إلى أنَّ “اتخاذها هذه الإجراءات جاء؛ تزامناً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستناداً إلى المادة (16/ أولاً – ت، وثالثاً) من قانون هيئة النزاهة، والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحاداتوالنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة الكشف عن ذممهم الماليَّة، ومنحت الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أومنظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف”.

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