النزاهة “تطمئن الشعب العراقي بعدم سرقة الأموال” الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت لاعمار العراق

النزاهة “تطمئن الشعب العراقي بعدم سرقة الأموال” الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت لاعمار العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، تأليفها وديوان الرقابة الماليَّة، لجنةً عالية المستوى لمراقبة آلية صرف المنح والقروض المُقدَّمة في مؤتمر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق.وذكرت النزاهة في بيان، ان “رئيسي هيأة النزاهة حسن الياسري، وديوان الرقابة الماليَّة صلاح نوري اتَّـفقا، خلال اجتماعهما في مقرِّ الهيأة، على تأليف لجنةٍ عالية المستوى من الطرفين تُوكَلُ إليها مهمَّة الرقابة على مشروعيَّة قرارات وإجراءات التعاقد للمشاريع المتأتِّـية من المنح والقروض التي خُصِّصَت للعراق في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء”.واوضح ان “الياسري ونوري حدَّدا، خلال الاجتماع، المهامَّ والواجبات التي ستُوكلُ إلى اللجنة، فضلاً عن اختصاصات أعضائها والخطوط العريضة التي ستعمل بموجبها”، مُشدِّدين “على ضرورة توفير مُستلزمات نجاح عمل اللجنة، ومدّها بالدعم المطلوب؛ بغية نجاحها في أداء المهامِّ المُوكلة إليها”، مشيرين إلى أنَّ “التفاصيل الأخرى الخاصَّة بتأليف اللجنة سيتمُّ الإعلان عنها لاحقاً”.واشار الى ان “مؤتمر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق، الذي استضافته الكويت للمُدَّة من 12 إلى 14 من شباط الجاري، وعُقِدَ بمشاركة 76 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وواحد وخمسين من الصناديق التنموية و107 منظمة محلية وإقليمية ودولية غير حكومية و1850 جهة مختصة من القطاع الخاص في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق، تمخَّض بهذا الزخم الواسع من شراكاتٍ استثماريةٍ وتنمويةٍ لإعمار العراق عن جمع مبالغ بقيمة 30 مليار دولارٍ أميركيٍّ”.

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