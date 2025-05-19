النزاهة تعلن إحباط عن محاولات للإستيلاء على (385) عقاراً حكوميا في الانبار

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مصادر سياسية:السوداني قدم تنازلات استثمارية لبعض الدول من أجل الولاية الثانية
حسين:العراق سيبقى وسيطاً لخدمة دول المنطقة
إيران ترفض بيان قمة بغداد بشأن إعادة الجزر الإماراتية
الأمن النيابية تستغرب من “سكوت” السوداني على التوسع التركي في شمال العراق
نائب إطاري:السوداني ليس له قرار وطني وضعيف جداً أمام المغريات الخارجية
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اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
الخزانة الأمريكية :العراق خارج قائمة العشرين الكبار للسندات الأمريكية
وزير البيئة:صندوق المناخ الأخضر يخصص (1.3) مليار دولار لتحسين البيئة العراقية
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حكومة السوداني تؤكد لإيران أنها تابع صغير لها
مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخباً حدثوا بياناتهم مما يؤكد هناك عزوف انتخابي كبير من قبل الشعب
غوتيريش:إنتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق نهاية العام الحالي
مصدر برلماني:خيبة أمل تصيب حكومة السوداني بسبب التمثيل الضعيف لمؤتمر القمة
مصدر حكومي:قاآني أمر السوداني تضمين الرغبات الإيرانية في مؤتمر القمة العربية
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