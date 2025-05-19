النزاهة تعلن إحباط عن محاولات للإستيلاء على (385) عقاراً حكوميا في الانبار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقاراً حكومياً في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها الإجمالية 96 ألفاً و250 متراً مربعاً.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن أعمال التحرّي والتدقيق والمتابعة التي قام بها فريق عمل مؤلف في مكتب تحقيق الأنبار، والذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، أسفرت عن إحباط محاولة الاستيلاء على العقارات بعد كشف وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة المالية.

وبينت أنه تم إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدة وحدات عقارية، وتسجيلها باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار.

وأضافت إنه تم فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 متراً مربعاً مع ملحقاتها الخدمية، ومن ثم جرى نقل ملكيتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، استناداً إلى كتب وهمية، دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من مديرية بلدية الفلوجة أو وزارة المالية، لافتة إلى أن القيمة التقديرية لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينار.

واسترسلت الهيئة أنه تم ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.