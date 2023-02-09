النزاهة تعلن عن إلقاء القبض على (حمدية الجاف)مديرة المصرف العراقي للتجارة بجريمة السرقة

النزاهة تعلن عن إلقاء القبض على (حمدية الجاف)مديرة المصرف العراقي للتجارة بجريمة السرقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي.وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة بحسب بيان ، أنَّ”إلقاء القبض جاء بالتزامن مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة”.وأضافت، أنه”سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة”.وأشارت إلى، أنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة.

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