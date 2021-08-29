النزاهة تعلن عن ضبط عملية تهريب حديد إلى إيران

النزاهة تعلن عن ضبط عملية تهريب حديد إلى إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأحد،  إحباط عمـليات تهـريـب لـمادة الحديـد الثـقيـل إلى خارج البلد.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفور تلقّيها بلاغاً عن إقدام أشخاصٍ على جباية مبالغ ماليَّةٍ بعدِّهم مُمثلين عن إحدى الشركات الأجنبيَّة المُستثمرة لمشروع تدوير النفايات في الناصريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، بحسب بيان لها تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أنها ألَّفت “فريقاً خاصاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار، إذ تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين وكلِّ ما له مساسٌ بجريمة تهريب الحديد”.وتابعت الدائرة، أنَّ “التحقيقات الأوليَّـة، وبعد انتقال الفريق إلى موقع سيطرة (تل اللحم) التي تفصل بين مُحافظتي البصرة وذي قار، قادت إلى إقدام المُتَّهـم المـضبــوط بالـجــرم المـشهود، بمـوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، عـلى تزويد أصحاب الشاحنات، القادمة من محافظة البصرة والمُحمَّلة بمادَّة الحديد الثقيل مقابل أموالٍ، بوصولاتٍ وهميَّةٍ تُظهِرُ أنَّ حمولة الشاحنات هي من إنتاج معمل تدوير النفايات؛ ممَّا يُغطي على عمليَّـة تهريب تلك الحمولات إلى خارج البلد”.ولفتت إلى أنَّ “عمـليَّـة المتابعـة والتدقيـق، التي أجراها الفـريق لموقـع الشركـة”، مبينة أنَّ “معمل الـتدوير التابع لها لا يحتـوي على مكائـن لتدوير وكبـس الحديـد، فـهو عبارةٌ عن مشروعٍ بسيطٍ يحوي مكائن لكبـس البلاسـتك والكارتـون فقــط، وهو”أشبهُ بالمشروع الوهميِّ”،ومخالفٌ لمواصفات العقد المبرم مع هيئة الاستثمار”.ونوَّهت بـ”تنظيم الفريق محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تضمَّن الوصولات والأوليَّات الـخاصَّة بالـجـريمة، إذ تمَّ عـرضه رفـقة المُتَّهـم المـضـبوط عـلى السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّـة”.

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