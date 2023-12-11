النزاهة تعلن عن ضبط فساد كبير في ديوان محافظة بابل

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حراك ديالى:الميليشيات الإرهابية التي نفذت مجزرة العمرانية تحت حماية الحكومة
حزب كردي: نسعى لجعل محافظ كركوك من الأكراد
نائب كردي سابق:مسرور جعل موظفي الإقليم رهائن لإنتفاخ جيب أسرته
وزارة التخطيط تناقش توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية
مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج الانتخابية خلال (24)ساعة
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وزارة التخطيط تناقش توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية
ائتلاف المالكي:الأموال التي ترسلها بغداد إلى أربيل تذهب معظمها إلى جيب العائلة البارزانية
نائب:(45)بئراً نفطيا في محافظة نينوى تحت سيطرة بيشمركة البارزاني
اليوم..سعر صرف الدولار= 158250ديناراً
وزارة المالية:تطلق (700) مليار دينار إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب موظفيها
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- رياضية
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
غداً.. المواجهة بين منتخب ناشئة العراق ونظيره اليمني
اتحاد الكرة العراقي:اللاعب (منتظر ماجد) أصبح ضمن المنتخبات الوطنية
رجل الأعمال ورئيس اللجنة الأولمبية الجديد يتعهد برفع قدرة الاتحادات الرياضية
العراق يحتل المركز الثاني في لعبة الباغوت
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- تحقيقات
المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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نائب إطاري:لايوجد مغيبين بل دواعش تم إعدامهم
في ظل حكم الميليشيات.. العراق بالمرتبة الثامنة عالميا في الجريمة المنظمة للسنة الحالية
رشيد يغادر العراق..السفرة السياحية السادسة له
المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
نائب:حجم المال العام المنهوب تجاوز (450) مليار دولار والبنك المركزي جزء من منظومة الفساد
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- اذاعة INN