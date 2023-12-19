النزاهة: زعماء الإطار غير مشمولين في مكافحة الفساد

النزاهة: زعماء الإطار غير مشمولين في مكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي . وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنَّ”الجهات القضائيَّـة أصدرت (38) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خليفَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء”، مُوضحةً أنَّ”من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (١ – ٣٠/ ١١ /٢٠٢٣)، (8) أوامر قبضٍ، و(30) أمر استقدامٍ”. وأضافت، أنَّ “الأوامر شملت وزيرين سابقاً وأسبق، و(3) محافظين سابقين، و(10) مديرين عامين حاليّين، و(16) مديراً سابقاً، ومديرين عامين اثنين أسبقين، إضافة إلى عضو مجلس مُحافظة سابق”.يذكر ان حيتان الفساد من زعماء الإطار والمشاركين في ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد.

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