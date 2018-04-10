النزاهة: صدور أمر قبض ثالث بحق أثيل النجيفي

الموصل/شبكة أخبار العراق- أعلنت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة، في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبضٍ جديدٍ بحقِّ محافظ نينوى السابق أثيل النجيفيِّ، مُبيِّنةً أنَّ القرار الصادر بحقِّ المُتَّهم جاء استناداً إلى المادَّة 340 عقوباتٍ.وذكرت المديريَّة، في بيان، ان “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم (أثيل عبد العزيز محمد النجيفيِّ) في القضيَّة المُرقَّـمة 192/ ق 2016/12 الخاصَّة بصرف أجور خارج الصلاحيَّات الوظيفيَّة”.وكانت هيأة النزاهة، أعلنت الأحد 18 آذار2018، اعلنت إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، بعد حكم أصدرته محكمة جنح الرصافة، الخميس 8 شباط 2018، بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحقه، بعد إدانته بـ”استغلال” منصبه.وذكر مصدر مطلع: ان “سبب صدور امر قبض بحق اثيل النجيفي من قبل محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، جاء لمنحه سلفا خلال سيطرة تنظيم داعش على المحافظة في نهاية عام 2014”.