النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية

النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، تمكُّنها من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّة الناصريَّة الأولى وَمُديريَّتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ نتيجة تلاعبهم وهدرهم لقرابة مئة مليار دينارٍ.وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ في بيان ، بأنَّ “ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار”.وأوضحت حسب البيان أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار”، لافتةً إلى أنَّ “المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و2022 و2023 و2024)”، مُنبّهةً إلى “تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة”.وتابعت إنَّ “المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340)، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *