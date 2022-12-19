النزاهة:46 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي

النزاهة:46 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بـ”قيام الجهات القضائية بإصدار 46 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء”، موضحة أن “تلك الأوامر صدرت بحق 42 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال المدة من (1- 30 / 11 /2022)، وأن الأوامر توزعت بين 12 أمر قبض و34 أمر استقدام”.وأضافت الدائرة في بيان ، أن “الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق 2 من أعضاء مجلس النواب السابق، ووزير سابق، و6 وزراء أسبقين، فضلا عن وكيل وزير”.وأكدت، أن “أوامر القبض والاستقدام شملت 9 مديرين عامين حاليين، و7 سابقين وواحداً أسبق، فضلاً عن 3 محافظين سابقين، و8 محافظين أسبقين، و 4 أعضاء مجالس محافظة سابقين”.

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