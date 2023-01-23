النصر السعودي يعزز رصيده بـ33 نقطة من 14 مباراة

النصر السعودي يعزز رصيده بـ33 نقطة من 14 مباراة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعاد النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-0 على ضيفه الاتفاق في الظهور الأول الرسمي لمهاجمه كريستيانو رونالدو امس الأحد.وأحرز تاليسكا هدف النصر بضربة رأس في الدقيقة 31.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والذي خاض 15 مباراة.

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