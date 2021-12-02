النفاق..الإطار التنسيقي:ناقشنا مع الصدر “محاربة الفساد”!!!!!!!!!

النفاق..الإطار التنسيقي:ناقشنا مع الصدر “محاربة الفساد”!!!!!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الإطار التنسيقي، الخميس، أنه تمت مناقشة عدة نقاط مع الصدر خلال الاجتماع  معه اليوم في منزل العامري على مأدبة غداء .وذكر الاطار في بيان، ان”قادة الإطار التنسيقي استقبلوا اليوم الخميس مقتدى الصدر في منزل هادي العامري لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن ، تعزيزاً لروابط  الوحدة  والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف”.
واضاف، ان”المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا الرئيسة ، ومنها :
١-اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.
٢-التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
٣- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في الدفاع عن مشروع المقاومة.
٤-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
٥- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
٦-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق”.
وتابع: “اتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي، فيما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات”.

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