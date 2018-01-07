النفاق الإيراني:أحزاب كردستان وراء مظاهرات إيران!

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، اليوم الاحد، 2018، أحزاب كردستان إيران، متوعدا بأن بلاده ستقوم برد قوي على “المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة”.وقال علوي في كلمة ألقاها خلال عزاء ثلاثة قتلى من كوادر وزارة الأمن في مدينة أرومية بكردستان ايران كانوا قد قتلوا في اشتباكات مع قوات بيشمركة الديمقراطي الكردستاني – إيران، إن “القوات الأمنية ستوجه رداً قوياً للمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة في المنطقة قريباً”.وقُتل ثلاثة من عناصر القوات الأمنية الأيرانية في اشتباكات اندلعت في مساء يوم الأربعاء، 3-1-2018، بمنطقة “بيران شار” بين بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران والقوات الإيرانية.واندلعت مؤخراً احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني على خلفية الغلاء وسرعان ما تحولت إلى انتفاضة ضد السلطة الديكتاتورية، وقد انطلقت من مدينتي مشهد وكاشمر وامتدت إلى 40 مدينة، من بينها العاصمة طهران.