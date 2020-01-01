النفاق الإيراني:ليس لنا علاقة لما يحدث أمام السفارة الأمريكية في العراق

النفاق الإيراني:ليس لنا علاقة لما يحدث أمام السفارة الأمريكية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي،الاربعاء، أن اتهامات المسؤولين الاميركيين ضد ايران بشأن أحداث السفارة الأمريكية في بغداد تأتي لعدة أسباب.وقال روانجي في تصريح صحفي، إن “الاتهامات الأمريكية تأتي لصرف الأنظار عن غضب الشعب العراقي ازاء المجزرة الأمريكية الاخيرة والاحتلال الاميركي للعراق منذ 17 عاما”.وأضاف ان “اتهامات أمريكا الفارغة ضد ايران تهدف لصرف الانظار عن غضب الشعب العراقي ازاء مجزرتها الوحشية الاخيرة ضد العراقيين وابعد من ذلك لصرف الانظار عن احتلال العراق الحاصل من قبل اميركا منذ 17 عاما لغاية الان والذي اسفر عن قتل اكثر من 300 الف عراقي بريء”.واكد المندوب الايراني، ان “الحشد الشعبي مؤسسة عراقية عاملة تحت اشراف الحكومة العراقية القانونية والمشروعة والمنتخبة وتنشط في اطار قوانينها”.وأوضح روانجي ان “هذه المؤسسة ادت دورا مهما في مكافحة داعش ودحره في العراق وتعد الان الضامن الاساس الذي يقف بوجه احياء هذا التنظيم الارهابي من جديد”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر يوم أمس أن إيران ستدفع “ثمنا باهظا” في حال وقوع أية خسائر في السفارة الامريكية ببغداد.

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