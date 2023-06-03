النفاق..تحالف الفتح:تحركات السفيرة الأمريكية “تنتهك الأمن القومي العراقي”!

النفاق..تحالف الفتح:تحركات السفيرة الأمريكية “تنتهك الأمن القومي العراقي”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، 5 مخاطر تتعلق بالأمن القومي بسبب زيارات السفيرة الاميركية ولقاءها مسؤولين عراقيين.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “جولات السفيرة الامريكية في بغداد تجاوزات كل الاعراف الدبلوماسية والحدود المفروضة لعملها وفق الاتفاقية الدولية التي تحدد واجبات السفيرة، مؤكدا بان لقاء قيادات امنية او مسؤولين يجب ان يخضع لموافقات حصرية من قبل الحكومة”.واضاف، أن “5 مخاطر تهدد الامن القومي العراقي بسبب زيارة السفيرة الاميركية ابرزها انها تمثل تدخل سافر وتجاوز للسيادة الوطنية،  بالاضافة الى أنها تجري لقاءات تثير الكثير من علامات الاستفهام مع قيادات امنية وحكومية في مجالات محددة”.واشار الى “ضرورة ان يكون لوزارة الخارجية دور في مواجهة السفارة الاميركية وتذكيرها بمسارات الاتفاقية الدولية التي تحدد انشطة السفراء”. يذكر أن  زعماء مكونات تحالف الفتح لديهم أفضل العلاقات والمباحثات السرية مع الجانب الأمريكي لدعم بقائهم في السلطة.

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