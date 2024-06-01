النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز

النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب كاظم الطوكي، السبت، ان “قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان”.واضاف في حديث صحفي، إن “الاقليم لديه إشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات استخراج النفط بشكل مخالف للقانون”.وبين ان “الإقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس مايجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط”.

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