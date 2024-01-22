النفط النيابية:إقرار قانون النفط والغاز سيتأخر

النفط النيابية:إقرار قانون النفط والغاز سيتأخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، الاثنين، المسبب الرئيسي وراء عرقلة تمرير وحسم قانون النفط والغاز، لافتا الى ان إقرار القانون سيتأخر لحين حسم القضايا الخلافية بين بغداد واربيل حول القانون.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “الحكومة وعلى الرغم من تحركاتها والاستمرار بالعمل من قبل اللجان الفنية والتفاوضية المشكلة بخصوص قانون النفط والغاز في العام الماضي، الا ان القانون لم ير النور بعد”.وأضاف ان “لجنة النفط والغاز كانت لها تحركاتها نحو رؤساء الكتل السياسية من اجل ضمان حسم القانون المذكور وتسليمه الى البرلمان من اجل تشريعه قبل عطلة الفصل التشريعي الماضي للمجلس”.وبين ان “هناك جمود بخصوص قانون النفط والغاز، حيث ان الاكراد تسببوا بعرقلة حسم القانون بعد ما اثاروه من مشاكل بخصوص المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، وبالمحصلة فأن القانون سيتأخر لحين التوصل الى توافق بين الأطراف السياسة حول تمريره”.

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