النفط النيابية:الإقليم مستمر في بيع النفط والغاز خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

النفط النيابية:الإقليم مستمر في بيع النفط والغاز خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية ، الخميس، حكومة كردستان ببيع النفط خارج الأطر القانونية، معتبرة ذلك يمثل تحديا لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوزا على صلاحياتها.وقال عضو اللجنة باسم نغيمش الغرابي في حديث صحفي: إن “تعامل حكومة الاقليم مع ملف النفط وتجاهل قرار المحكمة الاتحادية قد يضر بمصلحة الإقليم “.وأضاف أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تعتزم تشكيل لجنة للوقوف على ملف استمرار إقليم كردستان ببيع النفط خارج الأطر القانونية والدستورية “.وأشار إلى أن “مجلس النواب يسعى لإيجاد حلول المناسبة مع الحكومة لإيقاف بيع النفط خارج قرار المحكمة الاتحادية “،منوها الى ان “استمرار حكومة الاقليم بيع النفط هو تحدي لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوز على صلاحياتها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *