النفط النيابية:التوقيع قريبا على عقود استثمار غاز عكاز الغازي في الانبار

النفط النيابية:التوقيع قريبا على عقود استثمار غاز عكاز الغازي في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النفط والغاز النيابية النائب هيبت الحلبوسي ،السبت، إن وزارة النفط وقعت أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية وهي عقود مهمة للعراق، مؤكدا أن البلاد بحاجة لمثل هكذا عقود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز  من الخارج.وبين ان هناك عقودا ستوقع خلال الفترة المقبلة في غرب العراق منها حقول عكاز، اضافة الى عقود ضمن الجولة السادسة، مشيراً إلى أن وزارة النفط ماضية بالاتجاه الصحيح من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد والاعتماد على الغاز المنتج التشغيل المحطات الكهربائية وتوفير الاحتياجات الاساسية.

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