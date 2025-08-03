النفط النيابية:العراق في 2026 سيكون مكتفياً ذاتياً في المشتقات النفطية

النفط النيابية:العراق في 2026 سيكون مكتفياً ذاتياً في المشتقات النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب علي اللامي، اليوم الاحد (3 آب 2025)، أن العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية، مرجحاً وقف الاستيراد بشكل كامل خلال الربع الأول من عام 2026.وقال اللامي في حديث  صحفي، إن “العراق كان ينفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد المشتقات النفطية لتأمين احتياجات محطات الوقود والقطاعات الخدمية، بسبب عجز في الإنتاج المحلي ناجم عن اضطرابات أمنية عطّلت عمل منشآت حيوية”.وأشار إلى أن “السنوات الماضية شهدت توسعة ملحوظة في عدد من المصافي، وهناك حالياً بين خمس إلى ست مواقع يجري فيها تطوير خطوط إنتاج استراتيجية، من بيجي إلى مناطق الفرات الأوسط وصولاً إلى الجنوب”، مؤكداً أن هذه الجهود ستقود العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.وبيّن أن “وقف الاستيراد سيوفر مبالغ طائلة يمكن تحويلها نحو مشاريع الإعمار والبنى التحتية، ما يمهّد لنقلة اقتصادية نوعية في البلاد”.ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة على استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية (كالنفط الأبيض، البنزين، الكاز، وزيت الغاز) لتلبية الطلب المحلي، رغم كونه أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم.ويرجع ذلك إلى محدودية قدرات التكرير المحلية، وتعرض عدد من المصافي الحيوية ــ خصوصاً مصفى بيجي شمال البلاد ــ لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب.

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