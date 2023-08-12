النفط النيابية:العصابة البارزانية تريد الاستمرار بسرقة النفط العراقي

النفط النيابية:العصابة البارزانية تريد الاستمرار بسرقة النفط العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم السبت، حقيقة وجود خلافات سياسية حول قانون النفط والغاز، وفيما أكدت أن إقليم كردستان لا يناسبه وجود قانون ينظم الثروة النفطية في البلاد، اشارت الى استمرار المحادثات بشأنه.وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي، في حديث  صحفي، إن “هناك بعض الخلافات حول قانون النفط والغاز لكن هذه المرة من قبل إقليم كردستان”، مبينة أن “إدارة الإقليم لا يناسبها قانونا ينظم الثروة النفطية في البلاد”.وأضافت، أن “المباحثات مستمرة، وقريبا سيتم الخروج بصيغة تكشف عن قوة الحكومة العراقية حول الثروة النفطية وتوزيعها العادل بين الشعب العراقي”.وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن “كردستان لا ترغب بإقرار قانون تتحكم به الحكومة الاتحادية؛ كون أراضيها ضمن العراق ورجعوها بالإيرادات قانوني إلى بغداد”.

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