النفط النيابية:انقطاع التيار الكهربائي في الصيف ستكون حاضرة لأن مفتاح التشغيل ما زال بيد إيران

النفط النيابية:انقطاع التيار الكهربائي في الصيف ستكون حاضرة لأن مفتاح التشغيل ما زال بيد إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت لجنة النفط والغاز والثروات المعدنية النيابية ، الاثنين،ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل ستكون حاضرة لأن مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء ما زال بيد إيران ،وأوضح عضو اللجنة، صباح صبحي، في حديث  صحفي، أن البلد مازال بحاجة إلى خطوات اقوى لان البنية التحتية للكهرباء لا تكفي لسد حاجة نصف البلد لمدة 24 ساعة في اليوم لذلك فان الانقطاع سوف يبقى لأن مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران .وأضاف صبحي، أن ديون الغاز الايراني التي تبلغ عشرة مليارات دولار متراكمة إلى الآن، هذا من جهة ومن جهة أخرى في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان يجب أن يكون عام 2025 عام الاكتفاء الذاتي من الغاز خاصة بعد ما عملت شركة توتل الفرنسية وشركات أخرى في انتاج الغاز في حقل عكاز والمنصورية، مبيناً أن كل هذه الحقول اذ ما تم انتهاء العمل بها خاصة في جولات التراخيص الخامسة سوف تنتهي مشكلة الغاز والهدر الموجود في حرق الغاز وسوف يكتفي العراق.

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