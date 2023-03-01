النفط النيابية:بناء مصاف جديدة وتأهيل القديمة سيوفر لخزينة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا

النفط النيابية:بناء مصاف جديدة وتأهيل القديمة سيوفر لخزينة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن توجه وزارة النفط لبناء مصاف جديدة وتأهيل القديمة منها، مؤكدة أن زيـادة أعدادها ستغطي حاجة البلاد من المشتقات ما يوفر للبلاد سنويا 5.1 مليار دولار،وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ، إن “وزارة النفط تسعى إلى زيادة عدد المصافي الجديدة وتأهيل القديمة منها، مشيرة إلى وجود 14 مصفى حاليا في العراق، منها اثنان تحت الإنشاء، أحدهما في قضاء الفاو في البصرة والآخر ضمن محافظة الأنبار”.وأضافت أن “مجموع الطاقة الإنتاجية للمصافي العاملة يصل إلى مليون و336 ألف برميل يوميا، ومـع إدخــال مصفى كربلاء سترتفع الطاقة الإنتاجية إلى الحد الذي سيقلل من استيراد المشتقات النفطية، ما سيضيف إلى الموازنة من مليار إلى مليار و500 مليون دولار، كانت تستنزف سنويا في استيرادها”.

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