النفط النيابية:تركيا ما زالت تضغط على العراق لتحقيق مصالحها بسبب ضعف حكومة السوداني

النفط النيابية:تركيا ما زالت تضغط على العراق لتحقيق مصالحها بسبب ضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعة النيابية كاظم الطوكي، الاحد، قيام الجانب التركي باستخدام سياسة الضغط على بغداد من اجل دفعها باتجاه تحقيق اهدافه التي من بينها دفع العراق لمواجهة الاطراف المعارضة لانقرة في شمال البلاد.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “تركيا تمارس سياسة مجحفة تجاه العراق من حيث استمرارها بالعمليات العسكرية والقصف على الاراضي العراقية فضلا عن قطعها للمياه وتجفيف الانهار بشكل غير مبرر”.واضاف ان “تركيا تضغط على الجانب العراقي من اجل الوقوف ضد الاطراف المعارضة لها في شمال البلاد، وتمارس بعض الاساليب المتعلقة بملف المياه وكذلك النفط بهدف تنفيذ مطالبها وتحقيق غاياتها بسبب ضعف حكومة السوداني”.وبين ان “ايقاف تصدير النفط باتجاه الاراضي التركية وميناء جيهان دفع الحكومة العراقية للبحث عن بدائل اخرى لاخراج هذا النفط”.واشار الطوكي الى انه “تم توجه كميات من النفط العراقي الى الاردن والمتبقى منها يذهب الى المصافي الداخلية”. 

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