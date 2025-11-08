النفط النيابية:تهريب النفط والغاز من قبل حكومة الإقليم ما زال مستمراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، اليوم السيت، أن استمرار إقليم كردستان في بيع النفط خارج الأطر القانونية وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية يمثل خرقاً واضحاً للدستور، مشدداً على أن هذا التصرف مرفوض ولن يسمح باستمراره.وقال الغريباوي في تصريح  صحفي، إن “تسويق النفط بعيداً عن القوانين الاتحادية يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي”.وأشار إلى أن “الالتزام بالقوانين والقرارات القضائية هو السبيل الوحيد لضمان إدارة عادلة للثروات الطبيعية”.ولفت الى أن “استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية وتقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية، داعياً إلى حل جذري يضمن احترام السيادة القانونية للدولة العراقية”.

