النفط النيابية:حكومة البارزاني لم تسلم بغداد إيرادات بيعها للنفط كما جاء في قانون الموازنة

النفط النيابية:حكومة البارزاني لم تسلم بغداد إيرادات بيعها للنفط كما جاء في قانون الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي ، اليوم الأربعاء ، من مخاطر عدم تسيلم النفط المصدر من الاقليم الى الحكومة الاتحادية . وقال الغريباوي في حديث صحفي ، ان” الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية”. وأضاف، أن “النفط والثروات الاخرى هي ملك لابناء الشعب العراقي جميعا وتوزع بينهم بالتساوي لذلك لا يمكن ان نسلم واردات محافظات الوسط والجنوب الى الاقليم والاخير يرفض ان يسلم واردته الى المركز”.وأشار إلى أن” عدم التزام الاقليم بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان”.ولفت الى ان “ازمة الرواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة إقليم كردستان وليس لبغداد اي علاقة بها “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *