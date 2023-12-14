النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم

النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وجود 8 نقاط خلافية تعتبر عائقا أمام استئناف عمليات تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.وأفاد عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لصحيفة “الصباح الرسمية”، بأن النقاط الخلافية جميعها تتعلق بالإقليم، وعدم حلها يمكن أن يؤدي إلى استمرار التأخير في هذا الصدد.وأوضح المشكور، أن المحادثات تمكنت من حل نقطتين تتعلقان بشركة “سومو” ودور الحكومة المركزية في تصدير النفط العراقي، مبينا، أنه بالرغم من جاهزية الأنبوب للتصدير، يظل الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع شركات النفط العاملة في الإقليم مشكلة رئيسية، حيث أدى ذلك إلى رفض بعض الشركات استئناف الإنتاج وبالتالي بدء عمليات التصدير عبر منفذ جيهان.وأضاف، أن إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم يفوق بكثير إنتاج باقي الشركات، ما يثير اعتراض الحكومة المركزية ووزارة النفط، حيث يعتبر هذا التفوق مصدر إحراج للشركات الأخرى ويؤدي إلى توقف كبير في العمليات.

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