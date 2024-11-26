النفط النيابية:حكومة السوداني “تجامل “الكويت على حساب سيادة العراق

النفط النيابية:حكومة السوداني “تجامل “الكويت على حساب سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن حكومة السوداني تجامل الكويت على حساب سيادة البلد، مبينا إن صمتها على التجاوزات الكويتية مريب.وقال الحيدري في حديث صحفي، ان “التجاوزات الكويتية على الأراضي العراقية تكررت بشكل كبير خصوصا على الصيادين العراقيين من اهالي البصرة والمياه الإقليمية”.واضاف ان ” الكويت قامت بحفر ابار نفطية بمسافة 150-250 متر عن مدينة أم قصر الحدودية وهذا تعدي سافر واسفزاز للجانب العراقي”.واضاف انه “مجلس النواب العراقي شكلٍ لجنة نيابية لمتابعة هذا الملف والتي ستباشر أعمالها الأيام القادمة”، مبيناً أن “صمت حكومة السوداني حول ملف التجاوزات الكويتية مريب رغم مطالبتها بموقف حقيقي مرات عديدة”.وبين أن “الكويت تجاوزت كثيرا على الأراضي العراقية والمياه الإقليمية وهذا الملف يحتاج الى موقف جاد وواضح من الخارجية العراقية وعدم المجاملة على حساب سيادة البلد”.ولفت إلى أن “الحكومة الكويتية لم تحترم الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار على الرغم من قيام العراق بفتح الحدود في البصرة ودخل الكويتيين بعجلاتهم الخاصة بينما هذا لم يطبق على العراقيين في الكويت”.

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