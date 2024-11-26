النفط النيابية:حكومة السوداني “تجامل “الكويت على حساب سيادة العراق

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مصدر حكومي:الحشد لم يرد على رجاء السوداني بإيقاف استهداف إسرائيل
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
مصدر حكومي:السوداني يتبرع بنفط الشعب إلى حزب الله اللبناني
حزب طالباني يدعو إلى تغيير جذري في شكل حكومة الإقليم الجديدة
نائب: جمعنا تواقيع نيابية لطرد القوات الأمريكية من العراق
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هجمات صاروخية بين موسكو وكييف تستهدف طاقة البلدين
إسرائيل توافق “مبدئياً” على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
بريطانيا:نتنياهو وغالانت سيعتقلان إذا دخلا المملكة المتحدة
روسيا:القاعدة الصاروخية الأمريكية في بولندا ستزيد مستوى الخطر النووي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
رشيد:العلاقة مع الحبيبة إيران زواج كاثوليكي
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
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