النفط النيابية:ضعف السوداني وراء فشل تصدير النفط عبر تركيا

النفط النيابية:ضعف السوداني وراء فشل تصدير النفط عبر تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، الجانب التركي باستغلال ازمة توقف انبوب خط جيهان التركي.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “تركيا لم تفرض أي شروط صريحة على الجانب العراقي إزاء الملف النفطي او إعادة التصدير ، على الرغم من الترويج الإعلامي والحديث الكثير عن هكذا امر”.وأضاف ان “انقرة من المؤكد لديها شروطها تحاول ان تضغط على العراق  ابرزها انهاء القرارات الدولية التي تصب في صالح العراق”.وبين ان “الجانب التركي أوقف التصدير النفطي بحجة وجود عمليات صيانة وتأهيل للانبوب الناقل للنفط في المناطق التي حدث فيها الزلزال، الا ان ذلك مجرد عنوان وذريعة تتخذها أنقرة لايقاف التصدير للحصول على المكاسب”.

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