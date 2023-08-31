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اليوم ..سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً
النفط النيابية:ضعف السوداني وراء فشل تصدير النفط عبر تركيا
صالح:(92) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
وزارة الكهرباء تعلن التريث في استيراد الطاقة من تركيا لتكلفتها العالية
الرقابة المالية:تهريب أموال بمليارات الدولارات “بحجة إستيراد بضائع”..المتهم الأول البنك المركزي
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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العفو الدولية:أكثر من (250) ألف مفقود ومغيب قسراً في العراق بعد 2003
محافظ إيراني يستدعي السوداني لزيارة مشاريع محافظته
الرقابة المالية:تهريب أموال بمليارات الدولارات “بحجة إستيراد بضائع”..المتهم الأول البنك المركزي
وزارة الداخلية تعلن عن ضبط (15) طنا من المخدرات الإيرانية في بغداد
السوداني لأقرانه في أئتلاف المالكي:نعمل من أجل البقاء في السلطة
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