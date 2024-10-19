النفط النيابية تدعو حكومة الإقليم إلى الالتزام بالدستور والقوانين

النفط النيابية تدعو حكومة الإقليم إلى الالتزام بالدستور والقوانين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية البرلمانية باسم الغريباوي، السبت، على ضرورة انهاء المشاكل النفطية المستمرة بين الاقليم وبغداد.وقال الغريباوي في تصريح  صحفي، ان “ملف النفط يعد أحد أبرز الملفات العالقات منذ فترة طويلة دون أي حلول جذرية للازمة” مبينا ان “لجنته تسعى بجدية لحل هذه الملفات بشكل سريع”.واضاف ان “هناك حقوق وواجبات فكيفما يطالب الإقليم بحقوقه من الموازنة وتسليم الرواتب يجب ان يلتزم بالحقوق المترتبة عليه لحكومة المركز”.وشدد على “ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل من أجل الاتفاق على صيغة ترضي الجميع وتنهي المشاكل النفطية المستمرة منذ سنوات عدة”.وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي خلال الأيام القليلة الماضية ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية فيما دعت اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بهذه المشكلة. 

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