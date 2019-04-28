النفط بطلا لكرة السلة الممتاز للمرة الثالثة على التوالي

النفط بطلا لكرة السلة الممتاز للمرة الثالثة على التوالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توج فريق النفط بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، بتغلبه على الشرطة في المباراة الثالثة بنهائي “بلي اوف” في المباراة التي اقيمت على صالة الشعب، امس السبت.النفط بدأ المواجهة بقوة واستطاع ان يحسم الربع الاول لصالحه بنتيجة 24- 18، لكنه تراجع في الربع الثاني لصالح القيثارة بعدما خسر بنتيجة 17- 16، ثم عاد بقوة في الربع الثالث ليحسمه بنتيجة 33-18، ليتراجع في الربع الرابع ويخسره بنتيجة 17-15، لتنتهي المواجهة بنتيجة 88- 70.وكان النفط قد فاز مرتين على الشرطة في هذا الدور، حيث فاز في اللقاء الاول بنتيجة 73-63، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 84-73، ليتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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