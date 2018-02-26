النفط:(6) مليارات و(772 ) مليونا و (229) الف دولار ايرادات النفط لشهر كانون الثاني2018

النفط:(6) مليارات و(772 ) مليونا و (229) الف دولار ايرادات النفط لشهر كانون الثاني2018
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي بلغت (108) مليونا و (190) الفا و(68) برميلا، بايرادات بلغت (6) مليارات و(772 ) مليونا و (229) الف دولار ، في حين لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك”.وأضاف جهاد، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (62,596) دولارا”، مشيرا إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (31) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.

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