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الشابندر:المالكي مجرم بالوثائق التي املكها وعلى القضاء إحالته إلى المحكمة الجنائية لينال جزاءه العادل
مسرور:الحكم في العراق لشيعة إيران فقط وحلم الانفصال عن العراق لن يموت
الحديثي:بقاء القوات الأمريكية مرتبط بإرادة الحكومة العراقية
نائب كردي يدعو هيأة النزاهة في الإقليم لتحريك دعوى ضد هوارمي وكريم
نائب:الحكومة وافقت على توغل القوات التركية في العمق العراقي
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النفط:(6) مليارات و(772 ) مليونا و (229) الف دولار ايرادات النفط لشهر كانون الثاني2018
صحيفة:العبادي رفع نسبة موازنة كردستان مقابل رفض التحالف الشيعي
المالية النيابية:تثبيت نسبة 14% حصة كردستان في موازنة 2018
مكتب العبادي ينفي إضافة تريليون دينار إلى حصة كردستان في موازنة 2018
مسجدي يبحث في شمال العراق تفعيل المنافذ والأسواق الحدودية بين العراق وإيران
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