النفوذ الإيراني..الاستعداد لفتح القنصلية السادسة في العراق!

النفوذ الإيراني..الاستعداد لفتح القنصلية السادسة في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد السفارة الإيرانية في العراق، الثلاثاء، لفتح ملحقية تابعة لها في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على أن تكون مهمتها تسهيل منح تأشيرات الدخول الى إيران وترتبط بقنصليتها في البصرة.وقال مسؤول محلي، إن فريقا مكوناً من (3) أشخاص تابعين للسفارة الايرانية في العراق وصلوا محافظة ذي قار اليوم لغرض اكمال اجراءات افتتاح ملحق إداري للسفارة في المحافظة”، لافتا إلى أن ” الملحق سيكون مقره في غرفة التجارة”.وتابع مراسلنا، ان الملحق ستكون مهمته منح تأشيرة الدخول إلى ايران، وسيكون مرتبطا بالقنصلية التي مقرها في محافظة البصرة.وتأتي الاستعدادات الإيرانية لفتح مقار دبلوماسية في وقت تشهد فيه البلاد توتراً بعد قصف إيراني لمدينة أربيل، ووسط رفض شعبي ورسمي للقصف.

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