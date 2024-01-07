النقل النيابية:تغيير مدراء الجمارك في العراق قرار إيجابي

النقل النيابية:تغيير مدراء الجمارك في العراق قرار إيجابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة النقل النيابية، الاحد، قرار تغيير مدراء الجمارك في العراق بالايجابي.وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في حديث  صحفي، ان “قرار تغيير مدراء الجمارك خطوة بالاتجاه الصحيح ويحمل أربعة ايجابيات ابرزها اعطاء فرصة للدماء الجديدة بأخذ دورها بالاضافة الى انه يمنع خلق بيئة فساد مالي واداري او ترتيبات تضر بمصالح العمل”، مشيرة الى “انه يعكس رؤية في تغييرات الادارات وفق ما يخدم الصالح العام”.وأكدت “دعمها لاي تغييرات تفضي بان تكون البدائل من ذوي الخبرة والكفاءة وان تبعد اليات الاختيار عن اي ضغوط سياسية”، لافتة الى ان” الجمارك نوافذ مهمة في دعم اقتصاد البلاد”.واشارت الى ان “ملف الجمارك يحتاج الى خارطة طريق لتعزيز قدراته والسعي لتفادي كل السلبيات والعمل على زيادة ايرادات الدولة بما يسهم في الصالح العام خاصة وان هناك نشاطا اقتصاديا يتنامى في اتجاهات متعددة”.وكانت الحكومة اصدرت قرار بتغيير مدراء جميع دوائر الجمارك في البلاد في خطوة اعتبرها الكثيرون بانها تاتي في اطار الاصلاح الاقتصادي”.

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