النقل النيابية:قناة خور عبدالله العراقية ملف مناقشة اللجنة مع وزاراتي الخارجية والنقل

النقل النيابية:قناة خور عبدالله العراقية ملف مناقشة اللجنة مع وزاراتي الخارجية والنقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، السبت، أنها ستعقد غداً الأحد، اجتماعاً مع وزارتي الخارجية والنقل لإعداد مسودة عمل لعقد اجتماع جديد مع الطرف الكويتي بشأن خور عبد الله.وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري بشأن اجتماع اللجنة مع وزارتي الخارجية والنقل بخصوص خور عبد الله، إن “هناك عدداً من المواضيع التي تمت مناقشتها منها ملف القناة الملاحية في خور عبد الله وبروتوكول المبادرة الأمنية وموضوع بناء الجانب الكويتي منصة في خور الخسة”.وأضافت البجاري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أن “اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل مع وزارتي الخارجية والنقل لإعداد مسودة عمل لعقد اجتماع جديد مع الطرف الكويتي بشأن الموضوع”. 

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