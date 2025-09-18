النقل النيابية:لجنتنا لم تجتمع منذ اكثر من سنة ونصف

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائب زهير الفتلاوي،الخميس، أن اللجنة لم تعقد اجتماعات منتظمة منذ أكثر من عام ونصف، بعد تصويت 13 عضوًا على إقالة رئيسة اللجنة السابقة، مبينًا أن العمل النيابي داخل اللجنة بات يتم بشكل فردي من قبل الأعضاء.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة صوتت قبل عام ونصف على إقالة رئيستها بواقع 13 نائبًا، بسبب تعطيلها مناقشة قوانين مهمة، إلا أن رئاسة مجلس النواب لم تصادق على قرار الإقالة حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “غياب المصادقة تسبب بشلل فعلي في عمل اللجنة”.وأضاف أن “اللجنة تشرف على وزارتين سياديتين وهما النقل والاتصالات، ومع ذلك لم تعقد اجتماعات منظمة منذ فترة طويلة، ما أثر سلبًا على الأداء الرقابي والتشريعي”.وتابع أن “العديد من الملفات المهمة تعطلت، من بينها ملفات تتعلق بوزارتي النقل والاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، والخطوط الجوية العراقية، وجميع المطارات، إضافة إلى ملف هيئة الأنواء الجوية، لا سيما عقد الـ (IFC) الذي شهد احتجاجات واسعة مؤخراً”،

