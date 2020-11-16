النمسا تصادر 20 مليون يورو من جماعة الإخوان المسلمين

النمسا تصادر 20 مليون يورو من جماعة الإخوان المسلمين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.وقال نيهمر في تصريحات صحفية إنه تم ضبط 100 ألف يورو كأموال سائلة لدى أحد عناصر الجماعة وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد، مشيرا إلى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية.وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام، مشيرا إلى اجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان في 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الأصول التي تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو.يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الإرهاب في مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات إرهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذي وقع في 2 الجاري وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الآلى لإرهابي من اصول مقدونية وقد أرداه رجال الشرطة قتيلا على الفور. 

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