النهج الوطني:المفوضية تعاملت مع المعترضين بسياسة الأمر الواقع

النهج الوطني:المفوضية تعاملت مع المعترضين بسياسة الأمر الواقع
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف النهج الوطني، الاثنين، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعاملت مع الكتل السياسية المعترضة على نتائجها بسياسة الامر الواقع.وقال القيادي بتحالف النهج الوطني مهند العتابي في حديث  صحفي، ان “تعامل المفوضية الحالي كان بسياسية الامر الواقع، وان النص القانوني لإعادة العد والفرز اليدوي متوفر للحالات والمخالفات التي تنتاب الانتخابات، وبمستوى اقل مما هو مطروح بالوقت الحالي”.واشار العتابي الى ان “النص القانوني يؤكد انه لو طعن بمحطة واحدة نذهب الى العد والفرز اليدوي في جميع النتائج”، موضحا ان “المفوضيبة واهمة بطروحاتها بشأن صعوبة إعادة العد والفرز اليدي لجميع المحطات”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *