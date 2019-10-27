النواب الأكراد لن نحضر جلسات البرلمان حتى انتهاء التظاهرات!

النواب الأكراد لن نحضر جلسات البرلمان حتى انتهاء التظاهرات!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الجماعة الكردستانية سليم همزة , الاحد, ان جميع نواب التحالف الكردستاني لن يحضروا جلسات مجلس النواب الا بعد انتهاء التظاهرت.وقال همزة في تصريح  صحفي , ان “الوضع الامني غير آمن في العاصمة بغداد وذلك جراء سقوط عداد كبير من الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية وحصولنا على معلومات تفيد بوجود مندسين يحاولون استهداف اعضاء المجلس حال من عدم تواجدنا في بغداد”.واضاف ان “كافة نواب الكتل الكردستانية قررت عدم الالتحاق بجلسات مجلس النواب الا بعد انتهاء التظاهرات واستقرار العاصمة امنيا “, مشيرا الى ان “قوى التحالف الوطني طلبت من رئاسة المجلس الى عقد جلسات مجلس النواب في احدى محافظات الاقليم الا انها رفضت ذلك” . 

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