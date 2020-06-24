النواب التركمان يطالبون بكسر النصاب في جلسة اليوم

النواب التركمان يطالبون بكسر النصاب في جلسة اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نواب المكون التركماني ، النواب الاخرين من ممثلي الكتل الى عدم حضور جلسة مجلس النواب وعدم السماح بتحقيق النصاب فيها . واكد النواب التركمان ، في بيان صحفي ، ان ” رئيس الوزراء لم يقدم مرشحا من المكون التركماني الى مجلس النواب للتصويت عليه لوزارة الدولة ، رغم كل وعوده ورغم تدخل رئيس مجلس النواب واصراره عليه ورغم تحقيق التوافق المكوناتي والوطني “. واضاف البيان : ” بعد التصويت على قانون منح صلاحية الاقتراض للحكومة ، لن تعقد جلسات مجلس النواب لفترة طويلة، ولكي نتمكن من حماية حقوق المكون التركماني وحظوظه بالتمثيل في الحكومة ، يستوجب عدم عقد جلسة اليوم وتأجيلها الى موعد آخر ، ولحين تضمين جدول الاعمال التصويت لمرشح وزير دولة من المكون التركماني”.

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